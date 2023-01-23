『ROUGH TRADE agnes b. トート レコードバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 22時 27分に出品され03月16日 22時 27分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニエスべー × ラフトレード レコード トートバッグ

ROUGH TRADE agnes b. トート レコードバッグ



サイズ： 横幅 ３４ｃｍ 縦幅 ３４ｃｍ マチ １７ｃｍ

カラー：ブラック



目立ったキズ等も無く美品です。



あくまでも中古品である事を

ご理解いただける方の

ご購入をよろしくお願い致します。

小さい汚れなど見落としがある場合もあります。

ご了承下さい。

神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

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商品の購入情報詳細

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ご了承願います。



即購入OKです。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ROUGH

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