『ヨウジヤマモト 98ss イチロージャケット 袖ジャージ切替コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 19時 53分に出品され03月14日 19時 53分に終了予定です。即決価格は45,630円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨウジヤマモトプールオム

Yohji Yamamoto Pour Homme



ヨウジヤマモトの名作コート

メジャーリーガーとして日本で著名なイチローがCMで着用した事で人気の高いジャージ袖のシリーズ

テーラードジャケットとトラックジャケットが合わさったようなデザインで、袖にアディダスを彷彿させる3ラインが入っています

着用時に目立つほどではありませんが傷や汚れがあります

ハンガーにかけた画像が実際の色味に最も近いと思います





サイズ

肩幅 49cm

身幅 63cm

着丈 90cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨウジヤマモト

98ss

イチロージャケット

袖ジャージ切替コート