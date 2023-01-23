『【美品】三菱電機 扇風機 サーキュレーター R30J-DDA-K【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 03時 55分に出品され03月14日 03時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品◆

三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC

扇風機 サーキュレーター

R30J-DDA-K

2021年製



Amazon参考価格 ¥ 36980（税込）



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◆付属品◆

写真にあるものが全てです

本体

リモコン

説明書



◆状態◆

目立つ汚れや傷もなく

使用感もあまりありません

概ね状態は良好です



◆商品説明◆

・静かで心地いい風が10m付近までまっすぐ到達します。

・2WAYスタイルで高さ変更可能です。

・低騒音化対策としても応用されている、ウィングレット形状の7枚羽根を採用

・3D首振り機能で上下・左右に首が動き、ほしい場所へ風を届けます。



◆梱包◆

プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、

ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。



◆発送◆

発送はご購入確定後、2-3日以内で行います

発送が遅れることや、天候の都合等により到着に遅れがでる場合が御座います

あらかじめご了承ください



全国送料無料です！

安心して取引を行うため、匿名配送で発送致します



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どうぞ宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミツビシデンキ