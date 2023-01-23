『LOrchestre Parfum リキュールビーピーエム 100ml【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 02時 26分に出品され03月28日 02時 26分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 R6 9/12に名古屋のノーズショップで購入しました

自分の理想のイメージと少し違ったので気になる方にお譲りします

1プッシュのみ使用



香りのもちは朝9:00につけて夜の21:00までもってたのでオードパルファムの中でもかなり長く感じます



購入価格:38500円





ノーズショップから引用



麻薬性のカクテル。パリ。1870-2023年。午前4時10分。Lo-Fiなビートを刻む不動の旅。呪われた詩人達の無限のインスピレーションの源、人工の楽園へのオマージュ。淫らで妖艶で甘美なBPMフロー。



NOTE：アロマティックカクテル、メルティングペアー、ブロンドタバコ、センシュアルカシュメラン、ベルベットレザー、マダガスカルバニラ、パチョリエッセンス、アンバーウッド



オーケストラパルファム

オードパルファム

100ml





種類···オードパルファム



総容量···100〜199ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い