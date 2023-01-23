『アメリ AMERI レディース ライダースジャケット ラム レザージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 03時 40分に出品され04月25日 03時 40分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます♪



状態:目立ったダメージなどはありません。

部分的にレザーの色落ちがありますが着用時には目立たない程度だと思います。

本革ですので高級感があり色落ちも味になっていくような素材です。

中古品ですのでご理解の上ご検討ください。



サイズ:M



定価:59400円



その他ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください^_^



アメリ

AMERI

古着

ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ アメリ AMERI

レディース ライダースジャケット ラム レザージャケット