『ハリーポッター KYOUKO ロングコート スリザリン スタジオツアー USJ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 13時 35分に出品され03月17日 13時 35分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※価格高騰により、値上げさせていただいております。ご了承ください。

※こちらオーダーメイドとなっております。(サイズS、L)。

※プロフィールの注意事項をご一読頂いてからのご購入をお願いいたします。



中国のブランド、梗豆 KYOUKO 制服馆とハリーポッター、ハリポタがコラボした正規公式ライセンス商品です。

スリザリンのロングコートです。

ローブの代わりとしても、普段使いもできるシンプルなデザインです。

ブラウス、シャツ、スカート、ネクタイ、リボン、セーター、カーディガン、ベスト、マフラー、カチューシャ、flapperのサッチェルバッグ、杖などに合わせてもとてもかわいいので、コスプレ、ユニバ、USJ、スタジオツアー、ハリポタツアー、呪いの子鑑賞、マホウドコロに行かれる時などにおすすめです！

袋は空けておらず、新品未使用品です。



発送方法によっては、小さく折りたたんで発送させていただきます、ご了承ください。



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#橘出品ハリポタコスチューム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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