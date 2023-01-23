『コンフォー Chrester(クレスター) サラマンダーヒーター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 55分に出品され04月21日 10時 55分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コンフォー Chrester(クレスター) サラマンダーヒーター HEAT-Z-121B



コンフォー クレスター カーボンヒーター 遠赤外線 最大1200W サラマンダーヒーター 屋外対応 100V HEAT-Z-121B



■防水

IPx5の防水性能のため、安心して屋外でもご利用いただけます。



■触れてもヤケドしにくい

防護網に特殊植毛加工が施されており、触れてもヤケドしにくくなっています。



■360°首振り

360°の首振りができますので、複数のお客様を対象にできます。120°への切替も可能です。



■転倒で自動OFF

万一の転倒でも、自動OFF機能により安心してご利用いただけます。元に戻すことで自動復旧しますので、取扱も簡単です。



■防雨プラグでしっかり防水

電源プラグは防雨タイプのプラグとなっていますので、気になる電源部分もしっかり防水が可能です。

※防雨性能は、勘合する側も防雨タイプである必要がありますのでご注意ください。

（ヒーターを使用するのみであれば、勘合する側が防雨タイプである必要はありません）



■難燃性の樹脂を採用

万一の火災でも燃え広がることなく、自己鎮火する樹脂を採用しています。

（難燃性ではない一部部品も使用しています）



■おすすめ用途

(1)カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席

(2)水を扱う作業場、工場の局所暖房

(3)住宅エクステリア、ガーデンルーム、屋上庭園



■電源・消費電力

100V 50/60Hz

最大1,200W（600W/1,200W 切替）



■防水仕様：IPx5

■ヒータの設計寿命：7,000時間（注：商品を保証する期間ではありません）

■暖房範囲：半径 1.5m以内

■寸法：Φ220mmx550mm

■質量：約2.9kg



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zh104 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用