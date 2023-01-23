『韓国展示会限定 ヒグチユウコ トートバッグ 3色セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 14時 15分に出品され03月30日 14時 15分に終了予定です。即決価格は9,789円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒグチユウコ エコバッグ トートバッグ L

グリーン、赤、黒3色セットです。



韓国の展示会で購入しました。

新品未開封ですが海外からの持ち帰りのため、細かい傷などございます可能性あること、ご了承ください。

折りたたんで発送いたします。





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新品未使用

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韓国限定

韓国

ヒグチユウコ

特別展

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現地完売



カラー···ピンク



カラー···ピンク,グレー



カラー···ピンク



カラー···レッド



カラー···レッド,グリーン



カラー···レッド,グリーン,ブラック



素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒグチユウコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 韓国展示会限定 ヒグチユウコ トートバッグ 3色セット