『[ポーター] フランク FRANK トートバッグ 198-01310【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 21時 15分に出品され04月28日 21時 15分に終了予定です。即決価格は16,468円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【表地】馬革（クローム鞣し） 【裏地】コットンサテン（ウレタンコーティング）

【サイズ：トートバッグ】約 W350（上部）/260（下部）×H390（mm） 【ハンドル：トートバッグ】高さ 約 250（mm） 【サイズ：ポーチ】約 W140×H90（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

【重量】約 310グラム 【生産国】日本 【本体カラー：金具カラー】ブラック、ネイビー：ブラック／ブラウン：ゴールド

【内側】ジップポケット（M）×1

【付属品】ポーチ×1

カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [ポーター]

フランク

FRANK

トートバッグ

198-01310