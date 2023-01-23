『【超美品】TODAYFUL トゥデイフル ステンカラー オーバーコート36サイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 46分に出品され03月21日 05時 46分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラック 36サイズ



ワンシーズン数回のみ着用。

かなり状態いいです！



定価:38500円



※あくまでも素人の自宅保管になります。

丁寧に保管していますが神経質な方はご遠慮ください。

※発送の際はきれいに畳みコンパクトにしとお届けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トゥデイフル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【超美品】TODAYFUL

トゥデイフル ステンカラー

オーバーコート36サイズ