『【大人気】UNKNOWN LONDON パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 00分に出品され03月06日 07時 00分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【人気】UNKNOWN LONDON パーカー

定価30000程



都内の中古店にて購入しました。本物です。



sizeはLなので、かなり希少かと思います。大体の方はオーバーにきて頂けると思います。厚みがあり暖かいです。



白ですので、どうしても汚れなどはありますが、クリーニングなどに出して頂ければ綺麗にはなるかとは思います。



これからの季節とても寒い時期が続くので、重宝するかと思います。色々なインフルエンサーが着用しているので話題になっているアイテムでもあります。



#アンノーンロンドン

#unknownlondon 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L ブランド: アンノウンロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【大人気】UNKNOWN

LONDON

パーカー