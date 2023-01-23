『Supreme Small Box L/S Tee Black XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 03時 50分に出品され03月10日 03時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム スモール ボックス ロングスリーブ ティー



カラー ブラック 黒



サイズ XL

着丈79cm

身幅64cm

裄丈92cm



新品未使用タグ付き



定番のスモールボックスロンT



2024FW

10月発売



ボックスロゴ

ワンポイント

ミニロゴ

Mini 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Small

Box

L/S

Tee

Black

XL