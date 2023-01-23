『一人暮らし用洗濯機Eone 5.5kg 縦型洗濯機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 09時 17分に出品され05月03日 09時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試運転は数十回しました！普通に使えます！

重さは14kgととても軽くて運びやすい取っ手もあるため女性の方でもラクラクに運べます

【高効率洗浄】

この縦型洗濯機の容量は3.2kgです

【コンパクトデザイン】

省スペース設計で、狭い場所にも設置可能。キッチンや洗濯室にぴったりフィットします。



【使いやすい操作パネル】

シンプルで直感的な操作パネルを採用。初心者でも簡単に使えます。



- 型番: onestep

- 色: ホワイト

- タイプ: 縦型洗濯機

- 容量: 3.2.kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 未使用に近い