『Nikon ニコン AF-S DX Micro 40mm f/2.8G 元箱付き【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 01時 46分に出品され05月06日 01時 46分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8Gは、あなたの撮影スタイルを一変させるマクロレンズです。このレンズは、細部まで鮮明に描写する能力を持ち、被写体に近づくことで新たな視点を提供します。最短撮影距離がわずか16センチメートルで、花や昆虫、食べ物など、驚くほど繊細なテクスチャーを捉えることができます。

f/2.8の明るい絞りは、背景を美しくぼかし、主題を際立たせます。これにより、ポートレートやスナップショットでもその魅力を発揮します。また、ナノクリスタルコートが施されており、フレアやゴーストを抑えたクリアな画像を実現。暗い環境でも安心して撮影できます。



付属品は写真にあるものが全てです。



サイズ...ニコンFマウント

ニコン モデル名...AF-S DX NIKKOR 40mm f/2.8G

焦点距離...40mm

開放F値...2.8

その他特徴...レンズフード付き、前面レンズキャップ付き、背面レンズキャップ付き、元箱、取説、収納袋



注意事項

・商品の状態はPCの大きな画面で画像をご確認いただき、使用感などもご判断ください。

・当出品物は中古商品です。

・中古カメラ類の特性上全ての事項の記載はできかねます。予めご了承下さい。

・写真と記載の内容に相違があった場合には、ご質問をいただくか、もしくは写真の方が正しい商品をしてご認識ください。

・ご不明な点、ご質問などございましたら、必ずご購入の前にお問い合わせください。

・返品時には返送時の送料をご負担いただきます。

・あくまでもUSED品です。全てにおいて完璧を求める方、特に神経質な方はご購入をお考えください。



#単焦点

#AF

#マクロ撮影

#接写

#ボケ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン