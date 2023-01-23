『CR290 新品 COACH チェリークロスボディショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 49分に出品され04月18日 15時 49分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です



サイズ 24/15/7cm



専門的な測定ではないため、多少の誤差はご了承ください。



付属品：保存袋、ショッピングバッグ



海外コーチアウトレット購入品です。



[アウトレット品について］



アウトレットとは大きな傷はないが生産過剰になった品、使用上問題のない程度の傷革製のタグがない等の様々な理由によりコーチ直営のアウトレット店で販売されている商品となります。



こちらは海外のアウトレット店で購入した商品です。

その分お安く提供させていただきますのでご了承の上ご購入ください。

☆完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください



☆発送は簡易梱包にて発送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

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COACH

チェリークロスボディショルダーバッグ