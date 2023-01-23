『ETNG TIMELESS BJORK GOLDIE ビョーク TEE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 13分に出品され03月28日 15時 13分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ETNG ANGEL TIMELESS BJORK GOLDIE TEE

Limited To 75 Copies



ブランド：ETNG

カラー：グリーン

サイズ：M 肩幅52身幅53袖丈24着丈70.5(cm )

素材：コットン100%（LOS ANGELES APPAREL / 6.5oz）

Made in USA



1996年に恋愛関係にあったアイスランドのミュージシャン"Björk"とイギリスのGraffiti Writer, Drum &Bass/Jungle Dj "Goldie"をモチーフにしたTシャツです。i-D Magazineの表紙デザイン、1995年にGoldieがリリースしたアルバム"Timeless"、Goldieお気に入りのブランド"Stussy"をプリント。（参考画像3,4,5）肩幅が広く、脇にゆとりのあるリラックスフィット仕様です。





※オフィシャル、75枚限定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ETNG

TIMELESS

BJORK

GOLDIE

ビョーク

TEE