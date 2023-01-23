『【極美品】 Lauren Ralph Lauren ストライプ トレンチコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 14時 15分に出品され03月30日 14時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lauren Ralph Laurenのタイムレスなデザインのトレンチコート。白黒のストライプが特徴的な希少品。ベルト付き。【お値下げ】



◇ ブランド: LAUREN RALPH LAUREN

◇ 色: ストライプ（白/黒）

◇ サイズ: 0 (XS〜S)

◇ デザイン: ダブルブレストのトレンチコート

◇ ボタン: エンブレム付き黒ボタン

◇ 素材: 表地 綿 100%、裏地付き

◇ シルエット: ロング丈、画像8はHPより参考写真

◇ 定価: 約4万3千円、都内の百貨店にて購入



【状態】

1回短時間着用した程度で、未使用に近い美品です。ベルトは後ろで結んである状態になっていますが、前で結ぶことももちろん可能です。

状態は写真でご確認ください。

フィット感がよく、サイズの合う方にオススメ品。



個人宅で保管しているused品ですので、ご理解ある方にお願い致します。

素人の検品になるので、見落としがある場合はご容赦ください。価格交渉対応いたしますので、コメントにてお問い合わせください。



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カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】

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トレンチコート