『82 ポーター タンカー ショルダーバッグ Lサイズ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 19時 25分に出品され04月06日 19時 25分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

45回程度使用

素人保管の為、小キズ・小汚れ有り

保存袋はつきません。





W:280mm/H:200mm/D:110mm



【発送】

レターパック

折り畳み、圧縮して発送



【その他】

価格交渉不可

プロフィールをよく読みご購入ください。







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#ロンハーマン



カラー···ブラック



モデル名···タンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 82

ポーター タンカー ショルダーバッグ Lサイズ

ブラック