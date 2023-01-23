『Herve Chapelier ナイロンデイパック ML カモフラージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 05時 01分に出品され04月25日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ

BACKPACK WITH BASIC SHAPE

カラー カモフラージュ／迷彩

サイズML



ナイロン100%

約30×40×12.5cm





昨年こちらで新品の状態でお譲り頂いたものです

使用機会が無いため出品します

一度のみの使用で、傷や汚れは見当たりません

お探しの方いかがでしょうか



中古品である事にご理解の上、ご購入をお願いいたします



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Herve

Chapelier

ナイロンデイパック

ML



カモフラージュ