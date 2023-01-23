『最終お値下げ ‼︎ラルチザンパフューム イストワールドオランジェ オードパルファム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 20時 30分に出品され04月02日 20時 30分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。

最初にプロフをご覧くださいませ。



大手リサイクルショップにて購入。



数プッシュ使用のみ。

殆ど未使用に近いです。





【 商品説明 】

⭐︎旅を愛する調香師、マリー・サラマーニュが訪れたモロッコの思い出にインスパイアされたフレグランス

⭐︎灼熱の太陽と涼しい木陰の美しいコントラストをイメージした、軽やかなオレンジブロッサムの香り



トップノート：ネロリビガラード、ホワイトティー

ミドルノート：ムスク、オレンジブロッサム、モミアブソリュート

ラストノート：アンバーノート、トンカビー





ご不明な点がございましたら、

コメント欄からお願い致します。





種類···オードパルファム



総容量···100〜199ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラルチザンパフューム