『TOM FORD NEROLI PORTOFINO 50ML【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 13時 23分に出品され04月16日 13時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回の使用です。

犬を飼い始めて使用する機会が減ったため出品いたしました。



【高級感あふれる香り】

トム・フォードの「NEROLI PORTOFINO」は、エレガントで洗練された香りが特徴です。シトラス系のフレッシュな香りが、心地よいリフレッシュ感を与えます。



【ユニセックスな魅力】

この香水は男女問わず使用できるユニセックスなデザインで、どんなシーンにもマッチします。特別な日や日常使いにも最適です。



【持ち運びに便利なサイズ】

50mlのコンパクトなサイズは、旅行や外出時にも便利です。バッグに入れても邪魔にならず、いつでも香りを楽しめます。



- ブランド: TOM FORD

- 商品名: NEROLI PORTOFINO

- 容量: 50 ML

- タイプ: Eau de Parfum



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トムフォードビューティ