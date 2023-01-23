『【美品】リバース unisex グレー ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 02分に出品され03月12日 15時 02分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

シンプルで洗練されたデザインのダウンジャケット。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

暖かさを保ちながらも軽量な素材を使用。寒い季節に最適なアイテムです。



- 色: グレー

- 素材: ダウンジャケット

- 傷: 小さな汚れあり

- デザイン: バックスタイルのシンプルなデザイン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】リバース unisex グレー

ダウンジャケット