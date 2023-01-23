『リブラトーンAIR＋3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 18分に出品され04月15日 06時 18分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年購入しましたが、耳に合わないため出品します。

そのためほとんど使っておりません。

動作確認済み



商品概要はこちらから↓↓↓

https://www.amazon.co.jp/LIBRATONE-ワイヤレスイヤホン-ノイズキャンセリング-通話ノイズリダクション-リブラトーン/dp/B0CJBB5ZYV



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: リブラトーン