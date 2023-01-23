『マルボンゴルフ Malbon スタンド キャディバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 15時 51分に出品され03月23日 15時 51分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 口径：9.5インチ

口枠：3分割

素材：PUレザー

重：3.5KG

フードカバー2個付き

【注意事項】

※海外からの輸入品になります。気になる方、神経質な方、ご購入をご遠慮下さい。ご理解できる方のみご購入お願い致します。

※商品は2~3日以内に発送いたします。仕事か天気が悪い場合では遅れる時がございますのでご了承ください。

※沖縄は別の送料2,000円、離島などは別の送料1,000円を追加頂きます（北海道は含まない）。ご了承ください。

※コメントなし、即購入OKです。

※商品のお色は、照明、モニターの発色の具合により、実物と多少の違いことがございます。ご了承ください。

※商品の品質には万全を期しておりますが、万が一、不良・破損・誤納品・発送漏れなどがございましたら、メールやお電話で遠慮なくお申し付けく 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用