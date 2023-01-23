『AirPods Pro（第2世代） USB Type-C【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 10時 59分に出品され04月11日 10時 59分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro（第2世代） USB Type-C

使用回数:1回です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル