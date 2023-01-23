『ギャルソンシャツ L 白シャツ フランス製【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 07時 58分に出品され03月19日 07時 58分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【シンプルで洗練されたデザイン】

この白い長袖シャツは、シンプルなデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

柔らかい素材感で、肌触りが良く、長時間の着用でも快適です。



- 色: 白

- 袖の長さ: 長袖

- ポケット: 左胸ポケットあり

- デザイン: ボタンダウン(BD)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ギャルソンシャツ

L

白シャツ



フランス製