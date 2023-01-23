『サイズL】モンクレール Tシャツ MONCLER 半袖 ダークネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 15時 57分に出品され03月25日 15時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール Tシャツです。



新宿の三越伊勢丹メンズ館モンクレール正規店で購入した確実正規品です。



目立つ汚れや痛みはないと思いますが感じ方には個人差があるので気にされる方は購入をお控えください。



表記サイズ:L

平置き

肩幅約50㎝、身幅約53㎝、着丈約73㎝



今回送料込でお譲りしますのでご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ サイズL】モンクレール

Tシャツ

MONCLER

半袖 ダークネイビー