『PULP FICTION MIA & VEGA TEE XL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 24分に出品され03月17日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



GOOD ROCK SPEED / PULP FICTION MIA & VEGA TEE サイズ XL





サイズ:XL

身幅：59

肩幅：54

着丈：76

そで丈：24





名作映画のワンシーンに注目



■デザイン

90年代カルチャーを語る上で欠かすことのできない名作映画「パルプ・フィクション」とのコラボTシャツ。インパクトのあるプリントをフロントに配した目を引くアイテム。1枚着としてはもちろん、ジャケットやシャツのインナーとしてもおすすめです。



■サイズ

着る人を選ばないレギュラーフィット。一枚着としてはもちろん、インナーとしても活躍します。



■素材

コットン100％で快適に着やすいのが特徴。



■メーカー品番

24PFC005W



※こちらの商品は、古着のような風合いを出す為、特殊な加工を施しています。また、色味や生地の風合いに個体差がございます。（サイズに関しても多少の個体差がございます。サイズ表記は目安としてお考えください。）

※撮影環境による光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境によって、実際の色調と異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。商品の色調は白背景商品単体で撮影した画像をご参照ください。



GOOD ROCK SPEED／グッドロックスピード

アメカジテイストのグラフィックや、ヴィンテージライクな風合い。着古されたヴィンテージ感があるのに、なぜかどこか今っぽい。古き良き時代をリスペクトしながらも、イマを大事にする。そんな思いを大切にしながら、ひとつひとつデザインしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: グッドロックスピード

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PULP

FICTION

MIA

&

VEGA

TEE



XL