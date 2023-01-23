『Mサイズ STUSSY WIDE STRIPED SHIRT ブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 07時 41分に出品され04月19日 07時 41分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22SS STUSSY WIDE STRIPED SHIRT

ステューシー ワイド ストライプシャツ 長袖シャツ



【サイズ】MEDIUM

寸法サイズ⇒（着丈：約82㎝ / 肩幅：58㎝ / 身幅：約60.5㎝ / 袖丈：約61㎝）

※多少の誤差はご容赦ください。



【カラー】BLUE STRIPE



【商品の状態】未使用 ※自宅にて試着のみ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Mサイズ

STUSSY

WIDE

STRIPED

SHIRT

ブルー