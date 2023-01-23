『真作 勝呂隆光 水辺の城 油彩画 送料込み1031【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 12分に出品され03月13日 03時 12分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 勝呂 隆光（かつろたかみつ）

１９４３年静岡県生まれ、師・西村龍介

アカデミーグラン・デ・シュミエール修

群炎賞、他受賞

個展・グループ展多数



【作品の特徴】

この油彩画は美しい城の風景を描いており、穏やかな水面に映る姿が印象的です。

色使いが豊かで、青やピンク、緑のトーンが調和しています。



【フレームのデザイン】

金属製のフレームは、作品を引き立てる豪華なデザインで、インテリアに華やかさを加えます。



【アートコレクションに最適】

この作品は、アートコレクターやインテリア愛好者にとって、特別な一品となることでしょう。



- 作品名: 城の風景

- 素材: 油彩

- フレーム素材: 金属製

- 色: 青、ピンク、緑



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり