『UMBRO tape logo track jaket【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 17時 39分に出品され03月22日 17時 39分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 光沢のある素材

同色のテープロゴ

ソリッドなデザイン



UMBRO のトラックジャケットの中でも珍しいと考えています。



サイズ XO

胸囲:104cm





カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし



身幅···61cm

袖丈···77cm

着丈···59cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ UMBRO

tape

logo

track

jaket