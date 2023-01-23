『【未使用】ドラえもん ドライヤー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 08時 00分に出品され03月19日 08時 00分に終了予定です。即決価格は11,778円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



25年ほど前、ロッテの懸賞で当たりました。大変レアな商品です！

ドラえもんの形をしているドライヤーです。

未使用ですが、長年保管しておいたため、白いコードに多少の黄ばみがあります。本体に傷や汚れはありません。

（動作確認済み）



ご質問等あればお気軽にお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用