『AIR TIGHTフルスーツ ウェットスーツ ブラック XLサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 18時 59分に出品され05月02日 18時 59分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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AIRTIGHT エアータイト

ジャーフル 3×2mm、カラーはブラック

XLサイズです。

ムラサキスポーツで吊るし品購入です。

股間、膝、胸などにワックスあとなどがありますが、状態は画像でご判断下さい。



中古品をご理解の上、ご検討ください。

落札後の返品はお受けできません。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エアタイト