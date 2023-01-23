『Fendi フェンディ レザー バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 03時 27分に出品され03月28日 03時 27分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fendiの中古バッグです。

購入価格は忘れてしまいました。

金具の部分にサビなど出ています。

汚れも少し見当たります。

10年ぐらい前にハワイのフェンディで購入しました。



汚れなどは画像で確認お願いいたします。

状態を考慮して安く出品しておりますので、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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