『BONX mini トランシーバー ブラック 新品 未使用 未開封【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 23時 50分に出品され03月28日 23時 50分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

BONX mini



【カラー】

ブラック



【個数】

2個



【商品について】

*新品未使用未開封

*2024/10/16時点 公式HP 1個：23,100円





※プロフィールを一読くださいませ。



※寸法について

素人の採寸になりますのでご了承ください。



※検品して出品しておりますが状態に見落としがあるかもしれません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用