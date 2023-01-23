『BillieEilish Popup限定Hit me hard and soft【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 16分に出品され03月23日 09時 16分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Billie EilishのアルバムのTシャツとなります。



【ユニークなデザイン】

このTシャツは、前面に「HIT ME HARD AND SOFT」という印象的なテキストと水中のビジュアルが特徴です。



【バックプリント】

背面には、Billie Eilishや曲名が並んだデザインが施されており、視覚的に魅力的です。



【多様なスタイル】

このTシャツは、カジュアルなスタイルにぴったりで、音楽ファンやアート愛好者におすすめです。



- デザイン: 前面に「HIT ME HARD AND SOFT」のテキストと水中の画像

- バックデザイン: 背面に複数のテキストとシルエットのデザイン

- テキスト内容: SKINNY, LUNCH, CHIHIRO, BIRDS OF A FEATHER, WILDFLOWER, THE GREATEST, LAMOUR DE MA VIE, THE DINER, BITTERSUTE, BLUE



Size...M

サイズ感的には、短丈で袖が少し短めの作りをしています。

着ようとしましたが、もったいなくて1度も着用していません。

値下げ可能

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用