『【美品】エイティス EYTYS ローファーバーガンディ ベージュ サイズ41【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 18時 39分に出品され03月17日 18時 39分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

エイティス EYTYS ローファー バイカラー



○サイズ

サイズ41（26相当）

サイズ感は個人差がございますご了承ください

アウトソール全長28.8cm

幅10.5cm

ヒール高2.1cm



○状態

美品



○カラー

バーガンディ ベージュ ボルドー ブラウン



○素材

レザー



○付属品

保存袋



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

シューツリーは付属致しません

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。11FF06 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: エイティス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】エイティス

EYTYS

ローファーバーガンディ

ベージュ

サイズ41