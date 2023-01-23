『COACH 2way トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 30分に出品され04月20日 22時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数1～2、短時間で綺麗です



横 45cm

縦 28cm

マチ17cm



大容量

肩掛けできます



写真10枚目内側のスエード部分角、1ヵ所擦れあり



写真最後2枚、うっすら白く見える所あり



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH 2way トートバッグ