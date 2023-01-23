『COACH 2way トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 30分に出品され04月20日 22時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|コーチ
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¥ 37230
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¥ 10790
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¥ 15600
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¥ 11500
【LOUIS VUITTON】 ボストンバッグ ドーヴィル モノグラム
¥ 16200
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¥ 11018
lady Dior レディーディオール
¥ 132600
★ イビサ IBIZA ショルダーバッグ スエード キャメル
¥ 8736
美品 CHANEL 22B ココマークWOC
¥ 194922
Vivienne Westwood ビッグオーブ ハンドバッグ レザー
¥ 10140
ADMJ ショルダーウォレット ショルダーバッグ 本革クロコ型押 黒 未使用
¥ 9425
GUCCI アリー
¥ 28470
落札価格13000円
649 入札履歴
終了
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