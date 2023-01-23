『Marshall MOTIF A.N.C.【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 09時 18分に出品され03月09日 09時 18分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Marshall MOTIF A.N.C.



1年ほど前に三木楽器yahooショップにて購入し、あまり使わないので出品します。



国内正規品です。



目立った傷

不具合等

特にありません。

綺麗です。

使用はしたので、消毒してあります。



箱

説明書

付属品

全て揃っております。



問題なく使用できます。



綺麗ですが、一度人の手に渡ったものです。

ご理解ある方でお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし