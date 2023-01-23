『美品 掛け軸 大徳寺 雪尾要道作「関南北東西活路通」共箱 禅語 茶掛け【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 12時 00分に出品され04月04日 12時 00分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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¥ 8667
硯 端渓 40
¥ 14000
竹外、竹窓、竹石、竹峰、雪窓他 掛軸 7本セット 美術品 肉筆
¥ 11700
掛軸 桑山玉洲 遊鯉図 江戸時代
¥ 9750
掛軸 茶掛 表千家 即中斎宗匠【林間暖酒】自筆 即中斎 自画賛 瓢箪紅葉之絵
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★大量★ 全て中国掛軸まとめて50本セット
¥ 46000
菅原文太直筆サイン色紙 仁義なき戦い トラック野郎
¥ 162712
四国八十八ヶ所の掛け軸。表装済み。昭和の時代の物【高級表装 美品】
¥ 73710
1883年 年鑑カレンダー ケイト・グリーナウェイ アンティーク ヴィンテージ
¥ 11700
真作/武者小路千家/官休庵/家元/扇面/書/春酒/箱書有/布袋屋掛軸HJ-94
¥ 13650
⭕️紅渓石硯 希少 歯車彫刻 2代目 崎川羊堂 日向名産 現在では4代目活躍 名門
¥ 10010
掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です（木箱入り）。
¥ 16500
墨蹟 千日回峰行者 北嶺大行満 酒井雄哉 掛軸
¥ 35000
初期昭和レトロ/1950年製作物/一点物】掛け軸 掛軸 南無阿弥陀佛 抜き字
¥ 18330
【真作】掛軸 久芳晩翠 金魚 人気画家 逸品 共箱入 N123
¥ 10296
掛軸 馬場汀舟作 万葉集0092「秋山之樹下隠逝水乃吾許曽益目御念従者」864
¥ 11000
⭕️赤間硯 希少 日月研 径147m m 泉光堂 美品 女性好み
¥ 9906
セール中 19日迄／un secolo di Liuteria Italiana
¥ 31280
落札価格10296円
802 入札履歴
終了
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