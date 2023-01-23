『希少Yashica Yashikor 5ｃm F/2.8 ライカＬ３９レンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 16時 38分に出品され03月02日 16時 38分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 その他特徴...オールドレンズ、前面レンズキャップ付き、背面レンズキャップ付き

【商品説明】



希少Yashica ヤシカ Yashikor 5ｃm F/2.8 ライカＬ３９レンズです。



１９５9年〜１９６０年に３０００〜４０００台販売されたYashica YEとセットで販売された希少なレンズです。



前後レンズキャップ付です。



オールドレンズに理解ある方の購入をお待ちしています。







【外観】



スレ、小キズ、フィルター枠に少し凹みがありますがフィルター取り付けはできます。



その他目立つダメージなく全体的に良好です。



画像でご確認ください。







【動作系】



ヘリコイド、絞り羽根の動作もスムースです。



※動作確認は「SONY A7R、EPSON R-D1x +L39マウントアダプター」にて試写確認済みです。







【光学系】



拭きスレはありますがカビ、クモリ無くクリアーです。







※光学系の状態は、蛍光灯にかざして簡易的に確認しています。LEDなど強い光源で細かく状態を気にされる方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ヤシカ