『【美品】Think Bee Just Heart シンクビー トートバッグ 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 31分に出品され03月15日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シンクビー
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落札価格7176円
300 入札履歴
終了
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