『【美品】Think Bee Just Heart シンクビー トートバッグ 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 31分に出品され03月15日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 子供に購入し、子供部屋に飾っておりました。

使わない為出品致します。



目立った傷や汚れはないと思いますが、素人検品ですので見落としがありましたら、ご了承下さい。



カラー ブラック



※サイズ

縦 約20cm

横 約25cm

マチ 約12.5cm



平置きの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



中古品にご理解の上、神経質な方のご購入はお控え下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シンクビー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】Think

Bee

Just

Heart シンクビー



トートバッグ 黒