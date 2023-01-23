『Amouage ガイダンス 2ml × 10個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 58分に出品され03月25日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Amouage アムアージュ

GUIDANCE ガイダンス 2ml × 10本セット

※バッグに入るミニ香水なので持ち運びに便利です。



購入時期 2024年11月

新品未開封品



女性らしさの繊細な強さ。雲の切れ端に包まれた象牙の塔。ローズ、フランキンセンス、アンバーグリスを魅惑的かつ斬新に解釈したこの香りは、詩のようでいて、抱擁のようでいて、知恵の言葉のようにも感じられる。



トップ｜ペアー、フランキンセンス、ヘーゼルナッツ

ボディ｜サフラン、ローズ、ジャスミンサンバック、オスマンサス

ベース｜シスタス、サンダルウッド、アキガラウッド、アンバーグリス、バニラ



パフューマー｜クォンタン・ビッシュ



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