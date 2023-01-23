『Nハリウッド 黒 チェスターコート ウール 確実正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 19時 44分に出品され04月06日 19時 44分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この黒のチェスターコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。どんなスタイルにも合わせやすく、ビジネスシーンやカジュアルな外出にも最適です。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に着用できる一着です。



【快適な裏地】

キュプラの裏地が施されており、高級感があり滑らかな着心地を実現しています。



- 色: 黒

- スタイル: チェスターコート

- 素材: ウール90%、カシミア10%

- 裏地: キュプラ100%

サイズ36（S相当）



ご覧いただきありがとうございます。

こちらはオンラインショップで購入したNハリウッドのチェスターコートになります。

1、2回しか着てないためほとんど使用感もなく美品になります。

スーツの上から羽織ってもかっこいいですし、私服でカジュアルに着てもかっこいいです。体型が変わってしまったため、出品となります。チェスターコートなので流行りとかにも左右されずにずっと着れると思います。Nハリウッドの商品なのでシルエットがとても綺麗なのと、素材が本当に良いものを使ってるとわかると思います。質問等ありましたら気軽にしていただけたらと思います。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nハリウッド 黒

チェスターコート

ウール 確実正規品