『coachカゴバック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 45分に出品され03月06日 02時 45分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coachカゴバック



3.4年前に山陽百貨店にて正規で購入しました

2回程度使っただけで状態はキレイです



よろしくお願いします



値下げしました

これ以上値下げするつもりはないです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ coachカゴバック