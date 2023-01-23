『コーチ ハート クロスボディ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 28分に出品され03月31日 06時 28分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可



クロスグレイン レザー

カードスロット x 2

ダブル ジップ開閉、裏地付き

ハンドルから本体まで5cm

取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ57cm（ショルダー＆斜め掛けの2WAY仕様）

※お好みで別売りストラップに付け替えてアレンジ可能。

縦17.5cm x 横15.5cm x マチ6.5cm

Style No. CE652



数回使用しました。特に目立つ汚れや破損部分はありません。

袋、納品書など、購入時に付いていたものは全てお付けします。

現在COACHのアウトレットで16087円で販売されているようです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

ハート

クロスボディ