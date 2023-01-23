『Goyard オレンジ ビジネスバッグ 大きめ 付属ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 05時 55分に出品され05月08日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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自宅保管 素人検品です。



即購入大丈夫です。

取引中にキャンセル等はできるだけ無しでお願い致します。



「ご理解」頂ける方のみ、宜しくお願い致します。

完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

喫煙者 ペットはいません。



【ブランドの特徴】

Goyardは、フランスの高級ブランドで、特にそのユニークなパターンと高品質な素材で知られています。オレンジの色合いは、明るく目を引くデザインで、ビジネスシーンでもカジュアルな場面でも活躍します。



【素材と耐久性】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、日常使いに適しています。お手入れも簡単で、長期間使用することができます。



【機能性】

大きめのサイズで、ビジネスバッグとしても、ショッピングや旅行用としても便利です。付属のショルダーバッグは、必要な小物を持ち運ぶのに最適です。



- ブランド: Goyard

- 色: オレンジ

- 素材: 合成皮革

- デザイン: パターン入り

- サイズ: 大きめ

- 付属品: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゴヤール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Goyard

オレンジ

ビジネスバッグ

大きめ

付属ショルダーバッグ