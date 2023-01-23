『【美品】CELINE セリーヌ ハンド ショルダー 2way レザー イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 54分に出品され03月14日 19時 54分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早い者勝ち！！◎即購入OKです(^^♪



【ブランド】

CELINE



【商品名】

セリーヌ ボリードシェイプ

2way

ハンドバッグ/ショルダーバッグ

レザー



★正規品保証

万が一偽物だった場合お届けから3日以内であれば全額返金いたします。



◎当店フォロー割引あります♪

詳細はプロフィールからご確認ください。



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他にも多数出品中！詳しくは下記URLから

#ブランドショップnoel商品ページ

#ブランドショップnoelバッグページ(カテゴリーごと分ける)



【カラー】

黄色系ベージュ



【サイズ（cm）】

タテ :約25㎝

ヨコ:約31.5㎝

奥行:12.5㎝

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



【特徴】

用途に合わせて2way仕様が可能で、機能性が高い一品です！

どんなシーンにも合うシンプルなデザインが魅力です。



【仕様】

ファスナー付きポケット×1



【付属品】

ショルダー紐

保存用袋



【状態】

B

内側に擦れ傷がございます。

外側は使用に伴う小さい汚れや傷がございますが、気にならずご使用可能です♪

持ち手やショルダー紐、金具、ファスナーなども傷や汚れ等なくとても綺麗で長く愛用いただけます！



S：新品、未使用

A：使用感が少なく綺麗

B：目立った傷や汚れ等なく美品

C：気にならない程度の使用感あり

D：使用感はありますが使える状態

E：リペア必須品



※気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。



他にも多数出品中！

#ブランドショップnoel商品ページ



B-3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】CELINE セリーヌ ハンド ショルダー 2way レザー イエロー