『【美品】CELINE セリーヌ ハンド ショルダー 2way レザー イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 54分に出品され03月14日 19時 54分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格11500円
644 入札履歴
終了
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