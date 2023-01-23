『Jeanpaul Gaultter ジャン・ポール・ゴルティエ レザーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 04時 02分に出品され04月18日 04時 02分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャン・ポール・ゴルティエの

レザーショルダーバッグです☆彡



経年のわりに美品だと思いますが、多少のスレやキズ、使用感はあります。

状態は写真をご参照ください。

あくまでも中古品であることをご了承の上、ご購入お願いいたします。





内側と外ポケットアリ



とても柔らかい革です



ベルト部分に輪っかの跡が付いてます



即購入可

返品不可







素材...本革



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジャンポールゴルティエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Jeanpaul

Gaultter

ジャン・ポール・ゴルティエ レザーバッグ