『Taylor愛用MissPatinaPembroke Dress レトロワンピ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 05分に出品され04月03日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※Miss Patinaの襟付きワンピースです。

2014年11月の来日時に成田空港でテイラースウィフトが着ていました。



※商品状態

使用感も無く、汚れ、破れ、シミなども無く綺麗な状態です。

（襟、袖口の内側などにも汚れがないので、安心してご利用になれます。）



※サイズＳ

平置き寸法(cm)

バスト84、着丈85



Miss PatinaはTOPSHOPの店舗で取り扱いがあり人気のあるブランドです。



季節···秋冬



シルエット···フレア



柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ミスパティーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Taylor愛用MissPatinaPembroke

Dress

レトロワンピ